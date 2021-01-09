شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الطائرة الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوي ضحايا الطائرة التي انقطع الاتصال بها وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها 62 شخصاً ، وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، تضامن مصر حكومةً وشعباً ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم.

وكان المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإغاثة ، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، أن الطائرة "بوينج 737-524" التابعة لشركة (سريويجايا) ، سقطت في بحر جاوة عقب دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية، بينما كانت في طريقها إلى بونتياناك، عاصمة كالمانتان الغربية ، وعلى متنها 62 شخصا .