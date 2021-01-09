شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى ضحايا طائرة الركاب الإندونيسية المتحطمة بجزيرة لاكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا طائرة الركاب الإندونيسية التي تحطمت اليوم، السبت، بالقرب من جزيرة لاكي الإندونيسية بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 راكبًا من بينهم 10 أطفال.
وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا قيادةً وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكانت السلطات في إندونيسيا أعلنت، اليوم السبت، أن الطائرة التجارية التي فقد الاتصال بها مساء اليوم بينما كان على متنها 62 شخصا، تعرضت لحادث، إذ سقطت في البحر قبالة سواحل جاكرتا.
ونشرت شبكة "سي إن إن إندونيسيا"، فيديو لحظة انتشال قطع من الطائرة وسط البحر قبال سواح العاصمة جاكرتا، كما نشر رواد مواقع التواصل في إندونيسيا شريط مصور يظهر عددا من الأشخاص يلتقطون بقايا متعلقات كانت على متن الطائرة.
وقال متحدث باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإغاثة في مؤتمر صحفي، إن الطائرة "بوينج 737-524" التابعة لشركة (سريويجايا) ، سقطت في بحر جاوة عقب دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية، بينما كانت في طريقها إلى بونتياناك، عاصمة كالمانتان الغربية.