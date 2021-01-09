شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن غلق 21 ألف محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة للغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن غلق نحو 21374 محلا عاما ومقهى وسوق حتى الآن، لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم غلق 8471 محلا، و6827 مقهى، 363 سوقا، 655 مطعما ، و3201 ورشة، و1959 محلات أنشطة مختلفة، مؤكدا استمرار حملات المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فى سياق متصل، وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار الحملات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحى لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة فى عدد من المناطق وعدم السماح بافتراش الأرصفة واعاقة حركة سير المواطنين ونقلهم للاماكن البديلة التى تخصصها المحافظة لهم، كما تم القيام بحملات على المواقف العشوائية الموجودة بتلك المنطقة والتى كانت تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين، مع التصدى لبعض الجراجات المخالفة وإعادة تنظيمها مع الجهات المعنية بالحى وضبط المخالفين .

وكان وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.