​تنقل كأس العالم لليد.. رئيس "الوطنية للإعلام": "أون تايم سبورتس 3" إضافة قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



في إطار بروتوكول التعاون بين "الهيئة الوطنية للإعلام" برئاسة حسين زين والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، دشنت أمس قناة "أون تايم سبورتس 3" لتنضم لباقة قنوات أون تايم سبورت الرياضية.

وصرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن انطلاق القناة الجديدة، إضافة قوية لمجموعة قنوات "أون تايم سبورت" وتطورًا لما حققته من نجاحات بكوادرها المميزة ومحتواها الرياضي المتميز.

وأضاف زين: "وأيضًا نجاحها في نقل العديد من الأحداث الرياضية والبطولات المهمة بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط قدموا صورة متميزة أسعدت وأمتعت جماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها."

وستنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت "on time sports3" بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر يوم الأربعاء المقبل 13 يناير ويمكن لمحبي الرياضية حول العالم من كافة البلدان متابعة البطولة من خلال شاشات التليفزيون المصري على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات واستقطاب أفقي و معدل الترميز 27500.