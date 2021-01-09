القوى العاملة: السعودية ترفع تعليق رحلات الطيران وتفتح المنافذ آخر مارس 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن السلطات السعودية، سمحت بالسفر والعودة ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ بداية من آخر مارس 2021.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال تقرير تلقاه الوزير، عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وتضمن التقرير، أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من الأربعاء 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ويكون تنفيذ ذلك وفق الإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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