الرئيس السيسي يوجّه بحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الأمثل لمواردها اقتصاديًا وتنمويًا وعمرانيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسم باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضي على مستوى الجمهورية، وشبكة المحاور والطرق الجديدة.

واطلع الرئيس على أهم محددات ومحاور مخططات التطوير التنموي واستغلال أراضي الدولة المتاحة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وفق المراحل والجدول الزمني المقترح.