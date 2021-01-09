شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسي مطروح: إيقاف أعمال بناء لـ 4 عقارات بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن إيقاف أعمال بناء لعدد 4 عقارات تعمل بدون ترخيص بمناطق الكيلو 2، وخلف سنترال الكيلو 5، وعلم الروم وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة، بمجلس المدينة، ومشاركة شرطة المرافق للحملة.

وأكد جاب الله، أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء لعدد 4 عقارات مخالفة، تعمل بدون ترخيص، وذلك خلال المرور اليومي على الأحياء وتلقي عدد من البلاغات تبين عدم وجود تراخيص للعقارات الـ 4، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب العقارات، وتم إيقاف الأعمال، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدا على مواصلة استمرار الحملات المكبرة على الأحياء لضبط البناء العشوائي، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشدد رئيس المدينة، على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون، ومنع أي حالات البناء العشوائي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص، كخطوة على الطريق الصحيح، للحد من حالات البناء العشوائي، من أجل احترام سلطة القانون.

رئيس مدينة مرسي مطروح ايقاف اعمال بناء ل 4 عقارات بدون ترخيص

رئيس مدينة مرسي مطروح ايقاف اعمال بناء ل 4 عقارات بدون ترخيص

رئيس مدينة مرسي مطروح ايقاف اعمال بناء ل 4 عقارات بدون ترخيص