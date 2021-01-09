شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: إطلاق خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه تيسيرا على المواطنين وحرصًا على تقديم خدمات مميزة للعملاء تم تفعيل خدمة فورى لشحن العدادت مسبقة الدفع .

وأوضح، أنه تم تركيب أكثر من 25300 ألف عداد مسبق الدفع خلال عام 2020 وأن الشركة وضعت خطة لاستبدال العدادت التالفة والمعطلة بعدادت مسبقة الدفع ونجحت في تغيير جميع العدادات المعطلة بمدينة سرس الليان، بالكامل، وعدد 3 قرى بمركز قويسنا .

جدير بالذكر أن الشركة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتي للهاتف المحمول، يتيح للمواطن تسجيل قراءة القراءات بنفسه، كذلك إمكانية إبلاغ القراءات عن طريق الموقع الرسمي للشركة، كما اتاحت خدمة السداد الإلكتروني لفواتير مياه الشرب من خلال ماكينات فورى، وكذلك إبلاغ شكاوي القراءة والتحصيل بالاضافة إلى تطبيق منظومة الـ «هاند هيلد» في تسجيل القراءات بصفة دورية والتحصيل وإستخدام الـ QR لقراءة العدادات بفرعي الباجور وقويسنا والقراءة بنظام الـ GPS بفرع شبين الكوم وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.