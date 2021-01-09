شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تعلن تواصلها مع الصيادين المصريين المحتجزين في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السبت، تواصلها مع الصيادين المحتجزين بميناء صفاقس التونسي منذ 3 أسابيع.

وقالت الوزارة إن الصيادين قاموا بالصيد غير المشروع في المنطقة الاقتصادية التونسية، مطمئنة أهالي الصيادين بأن جميعهم بخير وسلامة، وأن السلطات المختصة بدولة تونس تتحقق من أوراقهم الثبوتية للتأكد من حملهم للجنسية المصرية، إيذاناً بالبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة.

وأهابت وزارة الهجرة بالصيادين المصريين ضرورة التوقف الفوري عن الاقتراب والدخول في أي مياه اقتصادية تخص الدول الأخرى، لافتة إلى أن هناك حلولاً تعمل الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية على اتخاذها لمنع تلك الظاهرة، من خلال مقاربة شاملة مثلما نجحت في التصدي بنجاح والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، والتي تعرض حياة المواطن المصري للخطر.