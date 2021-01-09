شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، برئاسة المهندس محمود سعد، بالعديد من الجهود والذي تضمن القيام بالمرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه داخل المستشفى، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وكذلك وجود كافة الأطقم الطبية وأجهزتهم المعاونة من أطقم التمريض في كافة الأقسام، يأتي ذلك ضمن تكليفات محافظ بني سويف بالتعاون المشترك بين جهات المحافظة المعنية للتشديد على تقديم الرعاية التامة للمصابين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

في حين تم تشكيل عدة لجان بالمدينة والمجالس القروية التابعة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية بقرار مواعيد فتح وغلق المحال بمدينة الفشن والقرى التابعة، حيث تمت المتابعة وسط استجابة تامة من أصحاب المحال بالغلق في المواعيد المقررة، وذلك لتحقيق الانضباط للشارع ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.

كما تضمن التقرير قيام الوحدة بتكثيف الجهود في ملف النظافة للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجاري في مختلف القطاعات، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 133 طن من القمامة والأتربة بمنطقة البحر الأعظم، ومنطقة التموين القديمة، وشارع سعد زغلول، وشارع الترعة الفشنية، وشارع المدرسة الصناعية، إضافة جمع المخلفات المنزلية قرى الفنت وإقفهص وشنرا وتلت وأبسوج ودلهانس وتوريدها إلى مصنع السماد العضوي.

وفي قطاع الكهرباء، تم متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية والقرى التابعة حيث تم صيانة كشافات الإنارة بطريق أبسوج البحري ومدخل عزبة راجي، وطريق دلهانس/منسابة، وطريق صفط النور/ أقفهص علاوة على إعادة زرع الأعمدة بطريق كمن تلت وشد الأسلاك الكهربائية بمدخل عزبة تلت.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد وجه لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من الإصابة بفيروس كورونا ورفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمنى لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.