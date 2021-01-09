شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة تكشف 3 علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا دون أن تعرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزارة الصحة تكشف 3 علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا دون أن تعرف
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