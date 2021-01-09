شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: تنفيذ 1500 وحدة سكنية جديدة فى حلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن أجهزة الدولة تسابق الزمن لإنجازمشروعات التطوير في 27 محافظة على مستوى الجمهورية ، موضحا في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc مع الإعلامية سارة حازم، إن الصندوق يعمل في كل محافظات الجمهورية، وهناك 1500 وحدة يتم تنفيذها في حلايب وشلاتين، وهناك أيضا وحدات في الوادى الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء .

وقال صديق ، إن الدولة تنفذ 11 ألف وحدة سكنية في العبور والسلام، كبدائل للعشوائيات ، مشيرا الى أن مصر من المقرر أن تخلو من المناطق غير الآمنة في شهر سبتمبر 2021.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفقد صباح اليوم السبت، مشروع "معا" لسكان المناطق العشوائية، حيث تفقد "مدبولى"، أحد مشروعات الإسكان التى تنفذ لصالح أهالى المناطق غير الآمنة، فى مدينة السلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، فى أرض الإنتاج الحربى، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوى، على مساحة 230 فدانا، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية، كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز فى هذا المشروع تصل إلى إلى 55%، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.