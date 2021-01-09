شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تشيد بنجاح جهود الدولة فى إعادة طاقم سفينة تعرضت للقرصنة بسواحل نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت دار الإفتاء المصرية بنجاح جهود الدولة المصرية في تحرير طاقِم سفينة تعرضت لحادث قرصنة قُبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا؛ نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، لا سيما وزارة الخارجية ومن خلال السفارة المصرية في أبوجا، حتى تكللت تلك الجهود بالنجاح.

وثمَّنت دار الإفتاء في بيانها اليوم، السبت، تلك الجهود الكبيرة التي تقوم الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، لحماية كافة المواطنين المصريين في مختلف أنحاء العالم؛ بما يؤكد الأهمية الكبيرة والقيمة العظمى التي توليها القيادة السياسية للمواطن المصري سواء داخل حدود الدولة المصرية أم خارجها.