شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد البهى بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد البهى أستاذ نساء وتوليد والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى (290) طبيب.

يذكر أن الشهيد الدكتور محمد البهى، هو الطبيب رقم 4 الذى تنعيه نقابة الأطباء اليوم السبت، حيث نعت منذ قليل كل من: الشهيد الدكتور أسامة عبد الله استشارى الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمى، والشهيد الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفى جمال عبد الناصر سابقا، والشهيد الدكتور أسامة ربيع استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، والذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت خالص العزاء لأسرهم، داعية الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.