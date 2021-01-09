الكنيسة الأسقفية تنعى الأسقف منير حكيم إثر وفاته بكورونا

وذكر حنا في بيان له: فقدنا خادمًا أمينًا، ونشكر الله على ما قدمه لله وللكنيسة مرددًا الآية "جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان"، متابعا:" باسم الكنيسة الأسقفية والقساوسة والشعب نتضرع إلى الله القدير أن يسكب عزاء في قلوب أسرته ومحبيه وشعبه".

ونعت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذى انتقل أمس الجمعة.

وأضافت الطائفة فى بيان اليوم:" إنه بمزيدٍ من الحزنِ تودع الطائفةُ الإنجيلية فى مصر وعلى رأسها.. ينعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، جناب الأسقف منير حكيم، الواعظ القدير وخادم الرب، الذى قدم حياته مثال الراعى المخلص والمحب لشعبه.. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلى أن يمنح الله التعزية لكل أسرته وأحبائه ولشعب الكنيسة".