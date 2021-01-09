شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تواصل استكمال أعمال المرحلة الثانية من تأهيل قناطر زفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، استكمال أعمال تجفيف ما يزيد عن منتصف المجرى المائى لفرع دمياط وذلك لصيانة وتأهيل الجزء الثانى من هدار خلف قناطر زفتى ضمن أعمال المرحلة الثانية لتدعيم قناطر زفتى.

وأوضح القطاع، فى بيان اليوم، أن عملية تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى ك 1046 على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك واحدة من أكبر المشاريع التى يشرف القطاع على تنفيذها بقيمة 28 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة التنفيذ الفعلية 58% متخطية النسبة المقررة 34% .

وأضاف القطاع، أنه يتم تنفيذ منظومة أمنية متكاملة لتأمين سد ومفيض دمياط بتكلفة حوالى 32 مليون جنيه، لافتا إلى أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى هو المسئول عن كافة المنشآت الهيدروليكية المقامة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة، والتى تعد وسيلة التحكم فى المياه بالأسلوب الذى يضمن الاستفادة من هذه المياه ووصولها لمناطق الاحتياج فى الوقت والقدر من خلال منظومة أساسية تهدف الى التحكم الأمثل فى الثروة المائية وسبل تنميتها والمحافظة عليها .

يشار إلى أن القطاع مسئول عن 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، كما أن الاعمال التى ينفذها القطاع حاليا هى تدعيم مرحلة الثانية لقنطرة زفتى وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك، واستمرار العمل فى عملية تأهيل هويس نهاية ترعة الإسماعيلية و تنفيذ الأعمال الانشائية لتأهيل مبنى الحراسات المشددة بقناطر زفتى و تأمين قنطرة اللاهون وهويس سد دمياط (اسوار - كاميرات).

جدير بالذكر، أن هذه المنشآت تدار من خلال القناطر الرئيسيّة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة وما يلحق بتلك القناطر من أهوسة ملاحية حديثة وطرق علوية ومحطات توليد كهرباء نظيفة بالإضافة الى اعمال الصيانة الدورية لضمان امان وسلامة تلك المنشآت الكبرى، ويأتى ذلك حرصا على سياسة وحسن إدارة وتوزيع المياه طبقا للاحتياجات المائية المطلوبة لأغراض الرى والزراعة والشرب والملاحة والصناعة وكافة الأغراض الأخرى.