شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع الشهداء لـ 289 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء كلا من: الشهيد الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، والشهيد الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا، والشهيد الدكتور أسامة ربيع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، والذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت خالص العزاء لأسرهم، داعية الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأطباء جراء الإصابة بكورونا إلى(289).