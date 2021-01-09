شكرا لقرائتكم خبر عن "الإلحاد ومخاطره".. دورة تدريبية بأكاديمية الأوقاف الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تنظيم دورتين فى التدريب النوعى إحداهما فى موضوع " الإلحاد ومخاطره وعلاجه"، والأخرى فى "العلوم الإنسانية وأثرها فى تجديد الفكر الديني"، ويحاضر فيهما مجموعة كبيرة من علماء الأزهر والأوقاف، وكذلك من العلماء المتخصصين فى علم النفس والاجتماع بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجارى، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الدورتين تعالجان أمورًا عديدة فكرية ونفسية وفلسفية ومجتمعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية من التباعد الاجتماعى، ولبس الكمامة .

وانطلقت صباح الثلاثاء الماضى، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر فعاليات المكون الثقافى للدفعة الثانية من الدورة المتكاملة بمحاضرتين، الأولى الدكتور شريف عوض أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة تحت عنوان (حاجة الأئمة والواعظات لعلم الاجتماع)، والثانية للدكتور أحمد على سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: (المكون المعرفى ومهارات التنمية البشرية العصرية اللازمة للسعادة الدعاة)، حيث أكدت الوزارة أن ذلك يأتى مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدرب للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، طوال مدة التواجد بالأكاديمية وذلك استمرارًا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل، والعمل على إعداد جيل من الأئمة متبحر فى كافة فروع المعرفة، قادر على تفنيد الشبهات والتصدى لأصحاب الفكر المتطرف، وبرعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.