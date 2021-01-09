شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن بدء توزيع 3000 زى أزهرى و1000 عمامة أزهرية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع (3000) زى أزهرى و (1000) عمامة أزهرية بدءًا من الأربعاء المقبل، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى كاملًا لأئمة الوزارة المستحقين للزى الأزهرى.

وأكدت وزارة الأوقاف فى وقت سابق، الانتهاء من توزيع الزى الأزهرى على جميع الأئمة بـ (14) مديرية إقليمية هى: "الوادى الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - الفيوم - بنى سويف - دمياط - مرسى مطروح - شمال سيناء - أسوان - الأقصر - المنيا"، مع التأكيد على استمرار توزيع الزى الأزهرى على باقى المديريات الإقليمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى كاملا للأئمة بجميع المديريات الإقليمية.

ودعت الوزارة الأئمة الذين لم يتسلموا الزى الأزهرى بالمديريات الـ (14) السابقة سرعة التقدم بطلب لمدير المديرية يتضمن عدم تسلمه الزى الأزهرى، مع توجيه مديرى المديريات بسرعة النظر فى الطلب والتسليم الفورى للزى الأزهرى لمقدم الطلب، مؤكدة أنه فور الانتهاء من توزيع الزى الأول على جميع الأئمة سيتم فورًا البدء فى توزيع الزى الثاني.