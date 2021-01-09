شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «شباب يدير شباب» بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إشارة البدء لتفعيل المبادرة الشبابية «شباب يدير شباب» بكورنيش النيل داخل نطاق مدينة الأقصر، والتي يقودها متطوعوا وزارة الشباب والرياضة، وهم فريق «شباب يدير شباب» والذي يضم أكثر من 70 شاباً وفتاة للعمل على خطة مميزة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبدعم من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتكون نقطة انطلاق لتطوير ودعم كافة شباب الأقصر.

وترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات والجامعات ومراكز الشباب المختلفة يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، ودمج الشباب بشكل أكثر فاعلية في أنشطة المجتمع واتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فاعليات الوزارة، بجانب بناء وتنمية قدرات الشباب وتحفيزهم لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة ونشر الثقافة الرياضية والتي تعد أسلوب حياة للشباب.

شارك في المبادرة حسن خليدي، رئيس حي جنوب، وسمير سعود، مسؤول قطاع النظافة بالحي، وأيمن حسين رئيس حي وسط ومسئولي قطاع النظافة بالحي وأحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية وأعضاء المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.

تضمنت مراسم المبادرة بقيام رئيس مدينة الأقصر توزيع بعض الهدايا العينية بعدد ٣٠ مصحف وكمامة على العاملين من عمال النظافة بقطاعات الأحياء المختلفة.