شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتفقد المشروعات الإنشائية بمقر الجامعة الأهلية بالعبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، السبت، عدد من المشروعات الإنشائية الجديدة، بمقر الجامعة بالعبور، من بينها مشروع إنشاء مبنى المدرجات وأعمال بدء إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، ومهندسى الإنشاءات.

وتابع رئيس الجامعة، خلال الجولة الأعمال الإنشائية للمشروعات الجديدة، مبنى المدرجات بالعبور التي تقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرج تعليمي يسع المدرج الواحد 250 طالب، بالإضافة إلى 30 حجرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما يحتوي المبنى أيضا على بدروم بمساحة 6000 متر مربع.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع مبنى المدرجات، ودخول 10 مدرجات الخدمة، خلال العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها الحكومية.

وأكد السعيد، أن هذه المنشآت جزءً من استثمارات الجامعة، وبالتالي لابد من استغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها، طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

كما تفقد رئيس الجامعة، البدء في أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور، والتي تقام على مساحة 40 فدان، حيث تم تسليم الموقع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و6 شركات وطنية لتنفيذ المشروع والمقرر الانتهاء منه خلال 10 أشهر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «السعيد» إن الجامعة تولى ملف الجامعة الأهلية المملوكة لجامعة بنها الحكومية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التي استجابت لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية، على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية في المدن الجديدة.

وأضاف أن الجامعة الأهلية، تضم برامج حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح، حيث إنها مملوكة لجامعة بنها الحكومية، وتهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، على المتابعة اليومية للمشروعات الجديدة على مستوى الجامعة، سواء كانت في العبور أو كفر سعد، لمتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني، وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة، طبقا للمواصفات المعتمدة.

رئيس جامعة بنها خلال يتفقد الجامعة الأهلية بالعبور

رئيس جامعة بنها خلال يتفقد الجامعة الأهلية بالعبور

رئيس جامعة بنها خلال يتفقد الجامعة الأهلية بالعبور

رئيس جامعة بنها خلال يتفقد الجامعة الأهلية بالعبور

رئيس جامعة بنها خلال يتفقد الجامعة الأهلية بالعبور