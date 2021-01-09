شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر سحب رخصة سائق نقل ثقيل بسبب السير عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سحب رخصة سائق سيارة نقل ثقيل تسير في اتجاه مخالف.

ووجه المحافظ الأجهزة المختصة بتشديد إجراءات عدم تواجد سيارات النقل الثقيل داخل الأحياء بمدينة كفر الشيخ، وعدم التزام السائق بخط السير المحدد.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.