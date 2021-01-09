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محافظ كفر الشيخ يقرر سحب رخصة سائق نقل ثقيل بسبب السير عكس الاتجاه

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سحب رخصة سائق سيارة نقل ثقيل تسير في اتجاه مخالف.

ووجه المحافظ الأجهزة المختصة بتشديد إجراءات عدم تواجد سيارات النقل الثقيل داخل الأحياء بمدينة كفر الشيخ، وعدم التزام السائق بخط السير المحدد.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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