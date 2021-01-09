شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بني سويف» تتابع تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين بسبب كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بني سويف، الإدارات التعليمية في ببا، والفشن، لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية، وتخفيض عدد العاملين«بالتناوب» المقرر قانونياً، بالإضافة إلى معرفة مستوى الانضباط داخل دواوين الإدارات التعليمية والاهتمام بالنظافة العامة، حيث قررت مجازاة مسؤول قسم النظافة، بإدارة ببا التعليمية لتدني مستوى النظافة، بالديوان العام للإدارة.

تابعت وكيلة الوزارة، أعمال الملف الإليكتروني الجاري تنفيذه للعاملين التابعين للمديرية، مؤكدة تكليف محافظ بني سويف، بإنجاز ذلك الملف، الذي يأتي ضمن توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي، وكخطوة مهمة في إطار المشروع داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ناقشت يوسف، الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الحكومية، التي تبدأ بتخزين الملفات إليكترونياً، ضمن الخطة التي يتبناها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتحت إشراف وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهدف إلى ميكنة المعاملات الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات لجمهور المواطنين من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم.