شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: المرحلة الثانية لمتضررى النوبة تشمل 1185 وحدة سكنية في 12 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، إن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية لتعويضات متضرري النوبة تضمنت العمل على إتاحة عدد 1185 وحدة سكنية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتكون من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت للجنة تعويضات النوبة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد 12 محافظة هي القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

وتابع أن اللجنة وفرت 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، مقررًا أن اللجان ستعمل يومًا من الأحد حتى الخميس من الثامنة صباحًا إلى الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة.