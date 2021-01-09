شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق بيع الحمام والسيارات المستعملة بحي المناخ في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ ببورسعيد، الحملة المشكلة من القيادات والإدارات المعنية بالحى، والتى تم خلالها فض وإخلاء السوق الأسبوعى لبيع الحمام والسيارات المستعملة، الذي يتواجد به أعداد كبيرة من المواطنين دون اتخاذ أي إجراءات احترازية ووقائية.

تم فض السوق وإخلاء الشارع من الباعة والسيارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بتنفيذ التعليمات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتمت أعمال نظافة ورفع مخلفات ورتش من الشارع بعد إخلائه، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وتعليمات محافظ بورسعيد.