شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دستوري: نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الأكبر بتاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد دكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بخطوات مجلس النواب 2021 نحو المسار الديمقراطي، مؤكدًا أنها سليمة وناجحة.

قال «المغازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المُذاع على قناة «eXtra News»، «لدينا أحزاب سياسية ممثلة وأصبح لأول مرة لدينا حزب حائز على أكثر من نصف مقاعد البرلمان وهذا شيء جيد».

أضاف: «لدينا تمثيل للمرأة بنسبة 25% وهي النسبة التي نص عليها الدستور، بل تجاوزنا النسبة بنحو 2% من خلال التعينات التي تمت من رئيس الجمهورية»، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك أكثر من 27% من مقاعد بالمجلس للسيدات، للمرة الأولى في تاريخ مصر.

تابع: «تمكين المرأة والشباب والفئات التي همشت قبل 2011 سينعكس إيجابيًا على التشريعات الموجودة»، موضحًا أن الجلسة المقبلة ستشهد بداية تمكين الشباب سواء التابعين للأحزاب أو المرشحين الفرديين.