شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل عيادات العلاج عن بعد بمستشفيات الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه سيتم غداً الأحد، بدء عمل عيادة العلاج عن بعد بمستشفيات المحافظة. ففي مستشفى بلاط المركزى، سيتم تفعيل العلاج عن البعد لأطباء النفسية والعصبية بمستشفيات أم المصريين، وبدر.

وقال، إنه تم التشديد على جميع المواطنين إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم الشخصية حتى يتم الكشف والتشخيص، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للعلاج عن بعد للتيسير على المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.