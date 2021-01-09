شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد مخرات السيول وأعمال تنفيذ أحواض الترسيب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور.

ناقش المحافظ، مع القائمين على المشروع، الموقف التنفيذي التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسي على جانبيه، واستكمال أعمال الردم للجسور وتكاسي الدبش بمنطقة خط الغاز.

كما تفقد المحافظ أعمال إقامة أحواض تهدئة وترسيب (بحيرات)، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء حوض بمساحة 150 م × 150 م تقريباً، مستفسراً عن أحواض التجميع الكبيرة المقرر إنشاؤها على مسافة أبعد باتجاه أقرب من محل تدفق مياه السيول القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وكذا الهدار والحواجز الترابية الجاري تنفيذها، مشدداُ على أن المشروع يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة.

كان المحافظ كلف مسؤولى الري بمراجعة خطة القطاع الخاصة موسم الأمطار والسيول، والتي تضمنت مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات (بياض العرب، ووادي غراب، ووادي فقيرة، وغياضة الشرقية، أبوصالح، وطما فيوم بجانب مخر سنور) وصيانتها والإطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، وتشكيل لجان من الري وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها بشكل مستمر، واستمرار تطهيرها وتقوية الجسور للمناطق المتضررة، بالتوازي مع مراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه من أماكن تجمع مياه الأمطار بالشوارع.