شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع سير العمل بمستشفي ههيا بعد إصلاح العطل الفني بمضخة الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، إنتظام سير العمل بمستشفي ههيا المركزي، بعد حدوث عطل فني بخزان الأكسجين في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث توجه على الفور للمستشفي، لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين بنفسه، والتي تؤثر على نسب الضغط الخارج من خزان الأكسجين، مما إستدعي نقل الاستخدام على الأسطوانات الإحتياطية للأكسجين بالمستشفي للحفاظ على صحة وسلامة المرضي بالأقسام الطبية المختلفة، لحين وصول فنيين الشركة المسئولة عن صيانة خزان الأكسجين، لإجراء عملية الصيانة اللازمة، والذين قاموا بالتوجه للمستشفي على الفور بسيارة خاصة رغم سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولي، وقاموا بإصلاح العطل بصورة تامة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهودهم المبذولة في إدارة الأزمة، مقدماً الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وأعضاء مجلس النواب، ورجال ومؤسسات المجتمع المدني، على الدعم الفوري والمستمر، للمنظومة الصحية، وخاصة في مثل هذه المواقف، وتوفير أكثر من ١٠٠ أسطوانة أكسجين في خلال دقائق، لعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، ولم يغادر وكيل الوزارة المستشفي إلا بعد الاطمئنان على جميع المرضي والخدمات الطبية المقدمة لهم بأقسام العزل والعناية ومختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير أسطوانة أكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة، والإنتهاء من أعمال الصيانة.

وبعد أقل من ٥ ساعات توجه وكيل الوزارة مرة أخرى للمستشفي لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على أي احتياجات طبية أخرى للمرضي، تفقد خلالها قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأطفال، والحضانات، والأقسام الداخلية، والأشعة، والصيدلية الرئيسية، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم الواقيات الشخصية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه اللجنة المسئولة على متابعة الأكسجين بالعمل على مدار الساعة، ومتابعة الموقف أول بأول، وإرسال كافة التقارير والبيانات، وآية احتياجات للجنة المشكلة بالمديرية والوزارة.