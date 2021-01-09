شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يمهل أصحاب المحال 48 ساعة لرفع إشغالات الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصحاب المحال التجارية 48 ساعة، وطالبهم بالإلتزام بخط التنظيم بشارع إبراهيم المغازي، ورفع إشغالات الطريق للسماح للمارة بالسير على الأرصفة.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بعدد من الشوارع بشرق مدينة كفر الشيخ، منها شارع النبوي المهندس، وشارع ابراهيم المغازى، لمتابعة أعمال التوسعة، والرصف بالانترلوك على جانبي الشوارع، موجهاً اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة التزام أصحاب المحال بخط التنظيم لتكون عملية الرصف بالانترلوك وفق خط مستقيم، لتسهيل الحركة المرورية للماره.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، موقف كفر الشيخ العمومي، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.