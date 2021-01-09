شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير شوارع وأبنية سيدي سالم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، اليوم، الحملة الموسعة لرش وتطهير وتعقيم شوارع وأبنية مدينة سيدي سالم لمواجهة كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية.

كما تابع عملية رش وتعقيم وتطهير المصالح الحكومية وأماكن رفع القمامة والمخلفات بقرية منشأة عباس وذلك حفاظا على سلامة المواطنين واتخاذ مايلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.