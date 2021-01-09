شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد نموذج للوحدات السكنية بمشروع داون تاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبرى في مجال الاستثمار السياحي والذى بات واضحا من المشروعات السياحية العملاقة والكيانات الاستثمارية التي قامت غرب بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك ثلاث مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لمحافظة بورسعيد من جهة الغرب، وهما (بورتوسعيد، تاون داون، تاور باى).

وأشار «الغضبان»، خلال تفقدة نموذج للوحدات السكنية بمشروع داون تاون، والتي رافقة خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور والشركة المنفذة للمشروع، إلى أن هذه المشروعات تمثل إنجازا حقيقيا كونها ساهمت في تغيير خريطة بورسعيد، لافتا إلى أن مشروع داون تاون يكتسب أهمية كبيرة بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبوعوف) والآن يتم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع السياحى بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة في بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن استغلال غرب بورسعيد في إقامة المشروعات السياحية الكبرى يساهم في الترويج للمحافظة كما يمثل واجهة حضارية لمدخل بورسعيد الغربى أمام الزائرين، والذى يتواكب مع التطورات الكبيرة في العديد من القطاعات على أرض بورسعيد ،بما يجعلها بداية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.