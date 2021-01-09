شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف تريزا عطا الله مديرا لـ «الإرشاد الزراعي» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى في الإسكندرية، قرار بتكليف المهندسة تريزا سعد عطا الله، بالعمل مديرًا عامًا لإدارة الإرشاد الزراعي في المديرية، خلفاً للمهندس محمد عوف الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وكانت «تريزا»، تشغل منصب مدير عام إدارة مكافحة الآفات في المديرية، قبل عملها الجديد، فيما تم تكليف المهندس أيمن عبدالستار على، مديرا عاما لإدارة المكافحة خلفاً لها.