شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق الشخلوبة الأسبوعي بسيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وشريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بضرورة إغلاق الأسواق الأسبوعية حفاظا على سلامة المواطنين واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، تم متابعة فض سوق الشخلوبة الأسبوعي التابعة للوحدة المحلية بقريه دمرو، ورش وتعقيم وتطهير الموقع وذلك حفاظا على سلامة المواطنين واتخاذ مايلزم من إجراءات وقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك، بإشراف أيمن عبدالسلام محمود، رئيس القرية.