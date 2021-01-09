شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يسجل 816 ألفاً و656 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل 816,656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أمس الجمعة.

فيما تقترب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها هذا الوباء من 90 مليون إصابة، حيث تم تسجيل 89,455,986 إصابة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وأوضح إحصاء الموقع أنه تم تسجيل 1,924,093 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 64,106,826 حالة شفاء.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس حول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون إصابة بالفيروس، وتأتى فى المركز الثانى دولة الهند التى سجلت أكثر من 10 ملايين إصابة بالفيروس، فيما حلت البرازيل ثالثا فى ترتيب الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس وتم رصد أكثر من 8 ملايين إصابة بالفيروس فيها.

وكشف تقرير صادر عن مدرسة لندن للصحة والطب، عن وجود سلالة جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى وصفها بالسلالة الخارقة التى تتميز بخطورتها عن نظيرتها التى ظهرت مؤخرًا بجنوب أفريقيا، والتى تسهم فى ارتفاع معدلات الإصابات من جديدة داخل البلاد، طبقًا لما ورد فى موقع webmd.

وأكد التقرير، أن السلالة الجديدة التى ظهرت مؤخرًا بالولايات المتحدة معدية أيضًا بنسبة 50%، مقارنة بالنسخة القديمة للفيروس، حيث أشار الخبراء إلى أن تحور الفيروس إلى أشكال جديدة من السلالات يعنى أنه يغير من نفسه للتكيف ولتحقيق اكبر قدرة على الانتشار والاصابات.

أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم السبت، تسجيل 470 حالة وفاة و23309 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال المركز الروسى لمكافحة الوباء، أن 23680 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضى، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشى الوباء إلى مليونين و754809 أشخاص، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.