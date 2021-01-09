شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تكشف تفاصيل احتجاز صيادين مصريين فى ميناء صفاقس التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أنه عقب تلقيها استغاثات من أهالى عدد 61 من الصيادين المصريين، من منطقة برج مغيزل بمطوبس، محافظة كفر الشيخ، ومحتجزين بميناء صفاقس التونسى منذ نحو 3 أسابيع، قامت على الفور بالتواصل والتأكد من سلامة الصيادين المحتجزين.

وكشفت وزارة الهجرة، فى بيان اليوم، أن الصيادين قاموا بالصيد غير المشروع فى المنطقة الاقتصادية التونسية، مطمئنة أهالى الصيادين بأن جميعهم بخير وسلامة، وأن السلطات المختصة بدولة تونس الشقيقة تتحقق من أوراقهم الثبوتية للتأكد من حملهم للجنسية المصرية، إيذاناً بالبدء فى اتخاذ الاجراءات ذات الصلة.

وأهابت وزارة الهجرة بالصيادين المصريين ضرورة التوقف الفورى عن الاقتراب والدخول فى أى مياه اقتصادية تخص الدول الأخرى، لافتة إلى أن هناك حلولاً تعمل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية على اتخاذها لمنع تلك الظاهرة، من خلال مقاربة شاملة مثلما نجحت فى التصدى بنجاح والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، والتى تعرض حياة المواطن المصرى للخطر، ولذلك أطلقت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو ما تشرع بالفعل الدولة فى اتخاذه، انطلاقاً من احترام التزاماتها الدولية والقانونية وحرصها أيضًا على سلامة أبنائها من الصيادين المصريين.