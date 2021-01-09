شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف ورؤساء تحرير عدة صحف يطلقون مبادرة "استراتيجية بناء الوعى" 18يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق أولى فاعليات استراتيجية بناء الوعى 2021، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحت عنوان: "قراءة فى تاريخ التطرف ومخاطره"، يوم الإثنين 18 يناير وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير الخليج 365 وعدد من رؤساء الصحف القومية والخاصة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الندوة تتناول تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف , ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب : "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور / طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

كما تؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينيًا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف .

ويحاضر فى الندوة كل من :

1- الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

2 الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام .

3 الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير صحيفة الأخبار .

4 الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة الخليج 365 .

5 الدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور .

وذلك بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى .