شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 86 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة وتغلق 5 آلاف محل مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط (2030) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بمضبوطات بلغت (13771) شيشة، وغلق (5456) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (86977) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وضبط (6327) قضية تموينية متنوعة، وذلك خلال أسبوع.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.