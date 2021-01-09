شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال وغسل أموال بقيمة 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (397) متهم، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت الجهود خلال أسبوع فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة فى ضبط (10) عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – الغربية – كفرالشيخ).. بإجمالى مضبوطات (7) قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 2 مسدس - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سرقة – تبديد - سلاح نارى"وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (630) قطعة سلاح نارى أبرزها (63 بندقية آلية - 110 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 42مسدس – 414 فرد محلى الصنع – 3659 طلقة مختلفة الأعيرة – 1306 قطعة سلاح أبيض)، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة/، وضبط (14) تشكيل عصابى، ضموا (40) متهمًا، إرتكبوا (65) حادث سرقة متنوعة، وضبط (103) قضية أحداث، وإعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (43) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (65) متهمًا.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام فى تنفيذ (358383) حكما قضائيا، بينها (1359) حكم جناية و(133764) حكم حبس و(172973) حكم غرامة و(50287) مخالفة.

وأثمرت الجهود فى مجال الأمن الاقتصادى عن العديد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت شرطة التموين فى ضبط (8538 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (117) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1452 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (196020جنيها وضبط (14) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (475896 لترا) لبيعها فى السوق السوداء وضبط (8407) قضايا سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1147,093) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (327) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (398,371) طنا، وكذا ضبط (121) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (104,318) طنا.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (74687) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (65,092,819) جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (1407) قضايا فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها ضبط 164) قضية ضرائب عامة، كشف (194) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (58) قضية فى مجال الجمارك، (3) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (368) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (399) حكما قضائيا، (205) قضايا تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال)، (7) قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (9260884008 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (2015) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).. بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيل عصابى، ضمت (13) متهما لارتكابهم (5) وقائع سرقة متنوعة، فيما نجحت مباحث المصنفات فى ضبط (122) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة االمسطحات المائية من ضبط (546) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (975) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (195) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (230) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (95) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (440) لنشا سياحيا.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1352) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1450) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (8387٫83 كيلو جرام وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (160٫490 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (40,802 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (950 جراما) وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (14٫26 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,495جراما و(8261252) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (6) قضايا بإجمالى (11) متهما بمضبوطات بلغت (765) كيلو جرام، وفى مجال ضبط المخالفات المرورى تم ضبط (243358) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (39102 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 353 قيادة تحت تأثير مخدر، 6814 موقف عشوائى، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (16) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (33) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1970) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.