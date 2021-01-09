الأحد.. أولى جلسات محاكمة محامي شهير بتهمة حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة المحامي "أحمد. ح. ب"، في اتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخصين.

وتنظر القضية الدائرة 26 جيزة، ويمثل المتهم لمحاكمته بتهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض بعدما اتهمته النيابة العامة بارتكاب جناية أمن دولة طوارئ وجنحة أمن دولة طوارئ.

كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أحالت المحامي "أحمد. ح. ب"، المتهم بحيازة سلاح ناري غير مرخص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح الناري، بسبب خلافات عائلية بينهما؛ إلى المحاكمة الجنائية لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتسلمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول السلاح الناري المضبوط مع المتهم ونوعه وعياره.

أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامي إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجهًا لهم اتهامًا بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامي من ضبط السلاح الناري داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه في ترويع المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.