"الزراعة": 483 قافلة بيطرية مجانية خلال 2020 لفحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي القوافل البيطرية العلاجية المجانية التي تم اطلاقها خلال عام 2020 بلغت 483 قافلة تم خلالها فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم صغار المزارعين والمربين.

ووفقا لإنفوجراف أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، بالتعاون مع المركز الإعلامي للوزارة، قدمت تلك القوافل خدمات الكشف والعلاج، والتحصين، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 310 قوافل من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية في 22 محافظة، تم خلالها الفحص والعلاج والتحصين من الأمراض الجلدية لحوالي37817 حيوانا، فضلا عن 23901 حيوان تم تحصينها ضد الطفيليات الداخلية، و40140 حيوانا تم علاجها من الأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، و25092 حيوانا تم علاجها من تأخر الحمل والكشف بالسونار، وكذلك إجراء حوالي 2525 عملية جراحية.

وأوضح الانفوجراف أنه تم أيضا تنفيذ 173 قافلة، من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية في 173 قرية وتابع، تم تمويلها من برنامج التنمية الزراعية ADP، تم خلالها علاج 13360 حيوانا من الأمراض الجلدية، و33360 حيوانا تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية والأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، فضلا عن 26737 حيوانا تم علاجها من تأخر الحمل والكشف بالسونار ، وتم إجراء 616 عملية جراحية، وتحصين 18164 حيوانا بتحصينات غير سيادية.

شارك في هذه القوافل أطباء مديريات الطب البيطري، وباحثين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومي للبحوث، وكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم على هامش القوافل تدريب 559 طبيبا بيطريا على أعمال السونار والتلقيح الاصطناعي، وعقد ندوات ارشادية للمربين حول طرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين في الوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لزيادة إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.​