توضيح وتحذير.. الأرصاد تكشف سبب انتشار الضباب المعتم وغياب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على فيسبوك، شرحا تفصيليا لظاهرة الضباب وأسبابه.

وقالت الهيئة، إن الضباب عبارة عن كرات مائية دقيقة تسبح في الهواء، وعندما تعترضها الأشجار تتجمع على أوراقها في شكل نقط كبيرة، وإذا كان الضباب خفيفا سمي (بالشبورة) وهي تعطي السماء لونا أبيض باهت يضعف المشاهدة.

وأوضحت: "يتفاوت سمك طبقة الضباب ما بين 100 متر و3000 متر تبعا للحالة الجوية المسببة لتكوينه، وهو ينشأ عندما يبرد الهواء لدرجة التشبع وخاصة إذا كان محتويا على ذرات من الرماد التي تصلح نواة للتكاثف، وعند حدوث الضباب لا يمكن أن تقل الرطوبة عن 90%، والعادة أن الضباب يزداد قتامة عقب شروق الشمس لأن حرارتها تسبب هياجا في كتل الضباب فيختلط بعضها ببعض".

وتابعت: "ومن الأسباب التي تساعد على تكوين الضباب هبوب رياح دافئة رطبة على أرض أو بحر بارد، فإذا حدث ذلك تهبط درجة حرارة الهواء فوقها إلى ما دون نقطة الندى وعندئذ ينشأ الضباب".

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن انتشار الدخان في المدن الصناعية الكبرى يساعد على تكوين الضباب ولاسيما عندما يستتب عليها ارتفاع من الضغط الجوي، فقد يمكث الضباب عدة أيام متتالية ولا ينقشع حتى يقبل انخفاض جوي يثير الرياح فتزيل الضباب ويعتبر (ضباب لندن الشهير) أفضل مثال لذلك.

وخلال الفترة الماضية تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بضباب كثيف حيث انخفضت معه الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى 50 مترا ويعتبر هذا الضباب معتما للغاية ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بالمرتفع السيبيري البارد ويرافقها أيضا اندفاع كتلة شرقية رطبة أثرت لفترة طويلة على الجمهورية واختفت تحت تأثيرها الأمطار التي تتساقط في هذه الفترة كل عام ولكن هذا الطقس لا يعتبر غريبا أو متطرفا لأنه عادة ما يتميز فصل الشتاء بالاستقرار الكبير في الأحوال الجوية من حيث درجات الحرارة والكتل المؤثرة بخلاف فصلي الربيع والخريف اللذان يشهدان تغيرات سريعة وحادة في حالة الطقس.

أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر دائما في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وأيضا متابعة نشرتها أولا بأول.