بعد انتهاء الحجز.. كيف تعرف نتيجة التقديم على شقق "سكن لكل المصريين"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أنهت وزارة الإسكان فترة التقديم الإلكتروني والحجز في مبادرة "سكن لكل المصريين" والتي تضمنت طرح شقق إسكان اجتماعي بواقع 100 ألف وحدة و25 ألف شقة أخرى إسكان متوسط في عدد من المدن الجديدة.

وفقا لآخر إحصائية عن عدد المتقدمين للحجز في المشروعين، وصل عدد من اشتروا كراسات الشروط لـ 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن.

ويتساءل عدد من الحاجزين عن موقفهم من الحصول على وحداتهم ومتى سيتم إعلان نتيجة فرز الأوراق؟ وهل هذه النتيجة تعنى تخصيص وحدة في أحد المشروعين؟.

الدكتورة مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه سيتم إعلان نتائج التقديم خلال الشهرين المقبلين بعد الانتهاء من فرز جميع الطلبات المقدمة ودراسة ملفات المتقدمين ومدى مطابقتهم لشروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

وأضافت في تصريحات لها، أن إعلان النتائج والبدء في سداد الأقساط الربع سنوية التي ستبدأ في 1 إبريل المقبل لا تعني تخصيص وحدة، وعمليات التخصيص تتم بعد الاستعلام الميدانى ثم الاستعلام الائتماني في البنوك وإمضاء العقود ثم المرحلة النهائية وهي استلام الشقة.

وتابعت: "سيتم إتاحة نتيجة الفرز على الموقع الإلكتروني، كما يوجد فترة التظلم المتقدمين على فرز الملفات، ففي بعض الأحيان يكون سبب التظلم عدم إرفاق أحد المستندات المطلوبة".

ووصل ثمن الشقة الـ 90 مترا في الإسكان الاجتماعي لـ 310 آلاف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جنيه جدية حجز، أما الشقة الـ 75 مترا وصلت لـ 244 ألفا ومقدم حجز 12.5 ألف جنيه.

أما في الإسكان المتوسط وصل مقدم الحجز للشقة الـ 100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ 110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ 51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ 120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ 55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.

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