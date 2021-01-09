شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء زوج.. سقط مغشيًا عليه وتوفي بعد دقائق من وفاة زوجته فى الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى واقعة تتجلي فيها معاني الوفاء شيع مواطنين بمدينة المحلة الكبري فى محافظة الغربية جثمان زوج سقط مغشيًا عليه ليفارق الحياة بعد 10 دقائق من وفاة زوجته ويفارق بعدها الحياة.

وأوضح جيران السيدة أنها كانت مريضة بالقلب منذ 5 شهور وحدثت لهام مضاعفات نتيجة اصابتها بالسكر وتعرضت لبتر بأحد قدميها وقرر الأطباء بتر القدم الأخري.

وأشار جيران الأسرة أن الزوجة تدهورت حالتها الصحية وعندما دخل الزوج ويدعي «محمد .أ» 77 سنة، للاطمئنان علي زوجته «سونة .أ» المعروفة باسم «أم نجلاء» وحاول إيقاظها من النوم إلا أنها لم تتحرك، وظل لحظات لم يصدق ما حدث وهرع إليه الجيران وهو فى حالة ذهول ثم يسقط على الأرض مغشيًا عليه ثم يفارق الحياة بعدها.

وأضاف الجيران بحضور أبنائه الثلاثة وتشييع الجثمان عقب ظهر اليوم السبت بمشاركة الأسرة المئات من أهالي المنطقة إلى مقابر الأسرة فى منطقة الششتاوي فى المحلة الكبري.