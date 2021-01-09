شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع «معاً» لسكان المناطق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جولته في مشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه موقف تنفيذ تجمع سكني مشروع «معاً» بحي السلام أول، والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الإنتهاء من المباني بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معاً، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الإنتهاء منها، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق وجار تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، للإنتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو ١.٣ مليار جنيه.

كما تم استعراض موقف الشبكات في المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه تمت التنفيذ بنسبة 100% لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وشبكة الكهرباء، وشبكة الغاز، وشبكة التليفونات.

ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في استكمال العناصر المتبقية لاتمام هذا المشروع، وشدد على سرعة اعداد خطة لتأثيث وتركيب العدادات وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في هذا المشروع.

وعرض استشاري المشروع العناصر التي يتم استكمالها، ومنها المركز الطبي، والملاعب، ودور الحضانة، والمحال التجارية، إلى جانب تشغيل ٦٠ ورشة تم ترفيقها وتشطيبها، كما اشار إلى التصور المقترح لاتمام تلك العناصر وانهاء المشروع في أقرب وقت.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بتنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع اقامة ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين، مع استغلال وحدات سكنية في الادوار الارضية بالعمارات في اقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية انهاء هذا المشروع واستقبال سكان به قريبا جدا، بما يساهم في تحقيق أهدافه في خدمة الأهالي في المناطق العشوائية.