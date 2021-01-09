شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية تمدّ لسابع جد».. قصة عائلة رزق الله المُسيطرة على المقاعد النيابية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عائلة رزق الله، احد العائلات المقيمة بمركز مغاغة، شمال مدينة المنيا، تعد من العائلات الوطنية، والممثلة في النقابات المهنية، وقد نالت شرف التمثيل النيابي، سواء داخل مجلس الشعب، أو الشورى، أو النواب، أو الشيوخ الحالي بالتعيين وبقرار من رئيس الجمهورية .

ففي عام 2000 أصدر الرئيس محمد حسني مبارك، قرار بتعيين 10 نواب بالشعب، بينهم الدكتور بدر حلمي رزق الله، نقيب صيادلة المنيا، وفي عام 2009، جدد الرئيس مبارك الثقة بالدكتور بدر حلمي، بتعيينه بمجلس الشورى، خلفا فكري مكرم عبيد، الذي وافته المنية حينذاك، وفي عام 2020 اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين مائة عضو بمجلس الشيوخ شمل الدكتورة سهير أديب، احدي أفراد أسرة «رزق الله»، وفي عام 2021، نالت الدكتور كريم بدر حلمي، شرف التمثيل النيابي بالتعيين في مجلس النواب، ضمن 28 شخصية عامة على مستور الجمهورية .

قال الدكتور كريم بدر حلمي، عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، انه سعيد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والذي شمل تعيين بالنواب، ضمن نخبة من رجال الدين والمثقفين والرياضيين والمتخصصين. وتعهد بخدمة وطنه وبلدة .