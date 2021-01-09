شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: ارتفاع عدد مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية إلى 7 بشكل رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مـن أهـم الملامـح البـارزة فـي جهـود وزارة البيئـة فـي مجـال إدارة المخلفـات الإلكترونيـة العمـل علـى إطـلاق التطبيـق الالكترونـي E-Tadweer لتدويـر المخلفـات الإلكترونية والتخلص الآمن منهـا كأجهـزة المحمـول التالفـة التـي تعـد مخلفـات خطـرة، وذلـك مـن خـلال توقيـع بروتوكـول تعــاون بيــن وزارة البيئــة وشــركة فودافــون مصــر لتنفيــذ عــدد مــن الانشــطة البيئيــة ومنهــا إطـلاق التطبيـق للحـد مـن المخاطـر الصحيـة والبيئيـة للمخلفـات الإلكترونيـة، ويسـاعد الأسـر علـى وضـع أجهزتهـم عليـه مقابـل قسـائم تخفيـض لبعـض أماكـن بيـع الاجهـزة الإلكترونيـة.

وأوضحت «فؤاد» أن الــوزارة تقوم بإعــداد دراســة لنــوع وكميــة المخلفــات الإلكترونيــة التــي يتــم توليدهــا حاليـا وتقديراتهـا المسـتقبلية، لاسـتخدامها لتطويـر خارطـة طريـق لإدارة المخلفـات الكهربائيـة والإلكترونيـة فـي مصـر، وإعـداد الأدلـة الإرشـادية حـول أفضـل الممارسـات البيئيـة لجمـع ونقـل وتخزيــن وتدويــر والتخلــص الآمــن مــن المخلفــات الإلكترونيــة، وتطويــر دليــل حــول «الإدارة المســتدامة والتخلــص الآمــن مــن المخلفــات الإلكترونيــة»، لإعــادة توجيــه تدفــق المخلفــات الإلكترونيـة بشـكل غيـر رسـمي إلـى مصانـع تدويـر رسـمية، بالاضافـة إلـى دعـم مصانـع إعـادة التدويــر الرســمية، ليصــل عــدد مصانــع تدويــر المخلفــات الالكترونيــة فــى مصــر والتــى تعمـل بشـكل رسـمى إلـى 7 مصانـع بعـد أن كان مصنـع واحـد فقـط، وجـارى دخـول عـدد 5 مصانـع أخـرى لهـذا المجـال.