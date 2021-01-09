شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال النظافة والتطهير بشوارع دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المحاسب أحمد سلطان، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة والتطهير والتعقيم لشوارع المدينة وبأحياء دسوق حى شمال، حى جنوب، وسير العمل بشوارع المدينة وخط سير معدات نقل القمامة والشوارع الفرعية للوقوف على مستوى النظافة.

وقال «سلطان»، إن حى شمال شن حملة لرفع الأتربة وغسيل الأرصفة والأحواض الزراعية بالاضافة إلى رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والاتربة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة، وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، إضافة لحملة التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا.