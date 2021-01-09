شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: الشبورة تلغي هبوط رحلتي طيران قادمتين من دبي وتركيا في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمنى في مطار برج العرب الدولى، إن سوء الأحوال الجوية وارتفاع حدة الشبورة المائية وانعدام الرؤية بشكل غير مسبوق، أدى إلى إلغاء هبوط رحلتى طيران قادمتين من دبى وتركيا، لعدم تمكن القيادة من رؤية المضمار والهبوط بأرض المطار، صباح اليوم السبت.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الرحلة الأولى تتبع خطوط طيران تركيا، قادمة من اسطنبول، وكان مقرراً هبوطها بأرض مطار برج العرب في الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم السبت، والطائرة الثانية تتبع خطوط طيران فلاى دبى قادمة من الإمارات، وكان مقررا هبوطها في الساعة الثانية والنصف صباح اليوم أيضاً، إلا أنه تعذر هبوطهما بسبب الشبورة الكثيفة التي تغطي سماء البلاد منذ أيام.

وأوضح أن المطار شهد أيضاً، أمس، إلغاء هبوط طائرة بسبب الشبورة التي تمثل عائق كبير أمام حركة الطيران سواء الإقلاع أو الهبوط.