شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 5 سناتر للدروس الخصوصية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عبدالعاطى التمساح، مدير عام إدارة الجمرك التعليمية في الإسكندرية، حملة رقابية للتفتيش على مراكز وسناتر الدروس الخصوصية الواقعة في نطاق الادارة، ومتابعة تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠، بشأن مواجهة الدروس الخصوصية.

ورافق «التمساح»، أثناء الحملة، رضا فوزى، مدير الاتصال السياسي، ونجاح خضر بقسم الأمن والمعلومات والإتصالات بالإدارة، حيث تم متابعة غلق عدة مراكز للدروس الخصوصية في نطاق إدارة الجمرك التعليمية والتي تستتر في عملها تحت مسميات أخرى، لمراكز تقدم خدمات لفئات معينة أو جمعيات خيرية.

وقال «التمساح»، إن القرار يأتي في إطار مجابهة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات ومن أجل الصالح العام.

وفى سياق متصل، تفقد مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، لمتابعة صرف مرتبات المعاشات بالمدرسة وتوفير كل سبل الراحة والأمان من تطهير المكان وتعقيمه بصفة مستمرة طول اليوم، كما تابع توفير المقاعد المريحة في مسافات متباعدة وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية كذلك يتم الصرف بطريقة منظمة حسب الدور بأرقام منعا للتزاحم.

وفى السياق، أغلقت لجنة مشكلة بقرار من الدكتورة نادية فتحي مدير عام إدارة غرب التعليمية، ضمت كل من عادل حسين وكيل الادارة، وسيد نعمان مدير الإتصال السياسي، وأشرف فاروق مدير أمن الإدارة، ومحمود فتحى رئيس قسم الإتصال السياسي، بالتنسيق مع قيادات حي غرب والشرطة، 5 سناتر هي سنتر لطفى الفرع الاول، وسنتر لطفى الفرع الثانى، وسنتر العميد، وسنتر عماد جودة، وسنتر سعيد.

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)

مدير "جمرك الإسكندرية التعليمية" يقود حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية .. وتشميع 5 فى "غرب" (صور)